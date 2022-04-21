Азербайджан потратил на выкуп "Расстрелянных памятников" 500 тыс. долларов

Названа сумма, потраченная Азербайджаном на выкуп "Расстрелянных памятников", выкраденных и доставленных в Грузию в результате армянской оккупации.

Названа сумма, потраченная Азербайджаном на выкуп "Расстрелянных памятников", выкраденных и доставленных в Грузию в результате армянской оккупации.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Международного центра мультикультурализма Раван Гасанов сказал во время выступления на международной научной конференции на тему "Архитектурное дело Карабаха и Восточного Зангезура. Восстановление, охрана и проблемы использования".

Он отметил, что на выкуп памятников и возвращение в Азербайджан потрачено 500 тыс. долларов США:

"Эти памятники попытались продать в Грузии как металлолом. С помощью правительства Грузии памятники были выкуплены и доставлены в Азербайджан. Эти памятники уже восстановлены и находятся в Шуше, на своем историческом месте".

Исполнительный директор также отметил факт кражи армянами из монастыря Худавенг в Кяльбаджаре древней фрески:

"23 декабря 2000 года армянский священник в интервью признался, что из монастыря они сняли фреску, которой 800 лет и отвезли в Армению".