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Азербайджан потратил на выкуп "Расстрелянных памятников" 500 тыс. долларов

Азербайджан потратил на выкуп "Расстрелянных памятников" 500 тыс. долларов Названа сумма, потраченная Азербайджаном на выкуп "Расстрелянных памятников", выкраденных и доставленных в Грузию в результате армянской оккупации.
Карабах
21 апреля 2022 г. 13:03
Азербайджан потратил на выкуп Расстрелянных памятников 500 тыс. долларов

Названа сумма, потраченная Азербайджаном на выкуп "Расстрелянных памятников", выкраденных и доставленных в Грузию в результате армянской оккупации.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Международного центра мультикультурализма Раван Гасанов сказал во время выступления на международной научной конференции на тему "Архитектурное дело Карабаха и Восточного Зангезура. Восстановление, охрана и проблемы использования".

Он отметил, что на выкуп памятников и возвращение в Азербайджан потрачено 500 тыс. долларов США:

"Эти памятники попытались продать в Грузии как металлолом. С помощью правительства Грузии памятники были выкуплены и доставлены в Азербайджан. Эти памятники уже восстановлены и находятся в Шуше, на своем историческом месте".

Исполнительный директор также отметил факт кражи армянами из монастыря Худавенг в Кяльбаджаре древней фрески:

"23 декабря 2000 года армянский священник в интервью признался, что из монастыря они сняли фреску, которой 800 лет и отвезли в Армению".

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Версия на азербайджанском языке "Güllələnmiş heykəllər"in alınaraq Azərbaycana qaytarılmasına 500 min dollar xərclənib

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