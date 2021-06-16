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AZAL: Первый испытательный полет в аэропорту Физули состоится 5 сентября

AZAL: Первый испытательный полет в аэропорту Физули состоится 5 сентября Представители СМИ, побывавшие в Физулинском районе, ознакомились с ходом строительных работ в Международном аэропорту Физули.
Карабах
16 июня 2021 г. 12:33
AZAL: Первый испытательный полет в аэропорту Физули состоится 5 сентября
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Представители СМИ, побывавшие в Физулинском районе, ознакомились с ходом строительных работ в Международном аэропорту Физули.

Как сообщает Report, представитель AZAL Валех Амирасланов в заявлении журналистам отметил, что первый испытательный полет в Международном аэропорту Физули запланирован на 5 сентября:

"В рамках работ, начатых 14 января, завершены земельные работы на взлетно-посадочной полосе длиной 3 км и шириной 60 м для приема широкофюзеляжных самолетов. В настоящее время продолжаются работы по укладке асфальтобетонного покрытия. Земляные работы в рамках строительства перрона площадью 60 тыс. кв.м., который сможет вместить 8 воздушных судов, находятся в стадии завершения. Идет процесс монтажа железобетонной конструкции в здании терминала. В Азербайджан завезены кровельные материалы итальянского производства, скоро будут доставлены заказанные из Турции элементы фасада".

Он сказал, что работы по установке железобетонных конструкций Диспетчерской башни планируется завершить в течение 1 недели: "Все используемое оборудование европейского производства, оно было протестировано и доставлено в Баку. Установка бетонных опор на участке запланирована на конец этого месяца. Строительные работы на взлетно-посадочной полосе будут завершены до 5 сентября".

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Версия на азербайджанском языке ФотоAZAL: Füzuli aeroportunda ilk sınaq uçuşu sentyabrın 5-də keçiriləcək

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