AZAL: Первый испытательный полет в аэропорту Физули состоится 5 сентября

Представители СМИ, побывавшие в Физулинском районе, ознакомились с ходом строительных работ в Международном аэропорту Физули.

Представители СМИ, побывавшие в Физулинском районе, ознакомились с ходом строительных работ в Международном аэропорту Физули.

Как сообщает Report, представитель AZAL Валех Амирасланов в заявлении журналистам отметил, что первый испытательный полет в Международном аэропорту Физули запланирован на 5 сентября:

"В рамках работ, начатых 14 января, завершены земельные работы на взлетно-посадочной полосе длиной 3 км и шириной 60 м для приема широкофюзеляжных самолетов. В настоящее время продолжаются работы по укладке асфальтобетонного покрытия. Земляные работы в рамках строительства перрона площадью 60 тыс. кв.м., который сможет вместить 8 воздушных судов, находятся в стадии завершения. Идет процесс монтажа железобетонной конструкции в здании терминала. В Азербайджан завезены кровельные материалы итальянского производства, скоро будут доставлены заказанные из Турции элементы фасада".

Он сказал, что работы по установке железобетонных конструкций Диспетчерской башни планируется завершить в течение 1 недели: "Все используемое оборудование европейского производства, оно было протестировано и доставлено в Баку. Установка бетонных опор на участке запланирована на конец этого месяца. Строительные работы на взлетно-посадочной полосе будут завершены до 5 сентября".