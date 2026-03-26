    Арвиндер Бахал: Посещение мечети в Агдаме было эмоциональным моментом

    Арвиндер Бахал: Посещение мечети в Агдаме было эмоциональным моментом

    Размах строительных работ и уровень дорожной инфраструктуры в Карабахе свидетельствуют о процветании региона.

    Об этом корреспонденту Report в Шуше заявил путешественник из США индийского происхождения Арвиндер Бахал, посещающий освобожденные территории в составе делегации международных путешественников.

    "Я посетил все страны мира, и Азербайджан - одна из моих любимых. Это мой четвертый визит в вашу страну, но в Карабахе я впервые. То, что сделано здесь после оккупации, невероятно впечатляет. Азербайджанцы могут по праву гордиться тем, что они создают здесь", - отметил он.

    Делясь впечатлениями от поездки, путешественник особо выделил Агдам:

    "Посещение мечети в Агдаме было очень эмоциональным моментом. Впечатляет как восстановление города, так и темпы его развития в целом. Также поражают темпы строительства в Ханкенди и Шуше".

    Бахал добавил, что планирует вернуться в регион через несколько лет: "Я уверен, что через пять лет этот край станет еще более процветающим. С такими дорогами и зданиями, которые вы возводите, будущее региона выглядит действительно многообещающим".

