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Армяне обещали экстремистским силам вознаграждение за убийство азербайджанцев

Армяне обещали экстремистским силам вознаграждение за убийство азербайджанцев Подобные психологические воздействия, насилие охватывают в себе такие факторы, как создание у людей страха и в результате этого доведение до самоубийства
Карабах
6 мая 2021 г. 15:21
Армяне обещали экстремистским силам вознаграждение за убийство азербайджанцев

Во время Первой Карабахской войны вооружение армянскими диаспорами различных стран проживающих в Армении экстремистских армянских группировок и оказание материальной помощи доказывают, что ненависть к азербайджанцам имеет большой масштаб и такие действия конкретно направлены на этническую чистку лиц не армянской национальности в Нагорном Карабахе и прилегающих 7 районах".

Как передает Report, об этом говорится в отчете Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана в связи с преступлениями, совершенными армянами на почве ненависти к азербайджанцам.

"Факты обещания денежного вознаграждения этим экстремистским силам в обмен на убийство руководителей добровольческих отрядов из азербайджанцев, выступающих против преследующих оккупационные цели военных атак армян, подтверждают стремление вызвать интерес к имеющимся операциям. Наряду с этим существуют факты оказания психологического воздействия на жителей соседних сел и жилых пунктов по соседству с оккупированными Арменией районами, а также оскорбления и унижения их в различных формах. Подобные психологические воздействия, насилие охватывают в себе такие факторы, как создание у людей страха и в результате этого доведение до самоубийства", - отмечается в отчете.

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Версия на английском языке Report: Armenian extremists promised monetary rewards in exchange for killing of Azerbaijanis
Версия на азербайджанском языке Hesabat: Ermənilər azərbaycanlıların öldürülməsi üçün ekstremist qüvvələrə pul mükafatları vəd edib

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