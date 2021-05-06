Армяне обещали экстремистским силам вознаграждение за убийство азербайджанцев

Подобные психологические воздействия, насилие охватывают в себе такие факторы, как создание у людей страха и в результате этого доведение до самоубийства

Во время Первой Карабахской войны вооружение армянскими диаспорами различных стран проживающих в Армении экстремистских армянских группировок и оказание материальной помощи доказывают, что ненависть к азербайджанцам имеет большой масштаб и такие действия конкретно направлены на этническую чистку лиц не армянской национальности в Нагорном Карабахе и прилегающих 7 районах".

Как передает Report, об этом говорится в отчете Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана в связи с преступлениями, совершенными армянами на почве ненависти к азербайджанцам.

"Факты обещания денежного вознаграждения этим экстремистским силам в обмен на убийство руководителей добровольческих отрядов из азербайджанцев, выступающих против преследующих оккупационные цели военных атак армян, подтверждают стремление вызвать интерес к имеющимся операциям. Наряду с этим существуют факты оказания психологического воздействия на жителей соседних сел и жилых пунктов по соседству с оккупированными Арменией районами, а также оскорбления и унижения их в различных формах. Подобные психологические воздействия, насилие охватывают в себе такие факторы, как создание у людей страха и в результате этого доведение до самоубийства", - отмечается в отчете.