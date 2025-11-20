ANAMA провело для жителей Карабаха тренинг по рискам взрывоопасных предметов

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Карабах
    • 20 ноября, 2025
    • 18:05
    Представители Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) провели для жителей, вернувшихся в Гадрут, поселок Гырмызы Базар и село Сос Ходжавендского района, а также в село Хыдырлы Агдамского района просветительское мероприятие по рискам, связанным с взрывоопасными предметами.

    Об этом сообщили Report в ANAMA.

    Жителям напомнили об основных правилах безопасности, признаках подозрительных территорий, предупреждающих знаках. Их предупредили о необходимости избегать мест, в безопасности которых они не уверены, и не прикасаться к подозрительным предметам.

    Сотрудники Агентства также раздали жителям информационные печатные материалы просветительского характера.

