ANAMA провело для жителей Карабаха тренинг по рискам взрывоопасных предметов
Карабах
- 20 ноября, 2025
- 18:05
Представители Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) провели для жителей, вернувшихся в Гадрут, поселок Гырмызы Базар и село Сос Ходжавендского района, а также в село Хыдырлы Агдамского района просветительское мероприятие по рискам, связанным с взрывоопасными предметами.
Об этом сообщили Report в ANAMA.
Жителям напомнили об основных правилах безопасности, признаках подозрительных территорий, предупреждающих знаках. Их предупредили о необходимости избегать мест, в безопасности которых они не уверены, и не прикасаться к подозрительным предметам.
Сотрудники Агентства также раздали жителям информационные печатные материалы просветительского характера.
