ANAMA Hadrut, Qırmızı Bazar, Sos və Xıdırlıya köçürülən sakinlərə təlim keçib
Qarabağ
- 20 noyabr, 2025
- 17:21
Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) nümayəndələri Hadrut qəsəbəsinə, Xocavənd rayonunun Qırmızı Bazar və Sos kəndlərinə, həmçinin Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndinə köçən sakinlər üçün Partlayıcı Sursat Riskləri üzrə Maarifləndirmə tədbiri keçib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ANAMA məlumat yayıb.
Bildirilib ki, sakinlərə əsas təhlükəsizlik qaydaları, şübhəli ərazilərin əlamətləri, xəbərdarlıq işarələri barədə məlumat verilib, təhlükəsizliyinə əmin olmadıqları ərazilərə daxil olmamaq və şübhəli obyektlərə toxunmamaq barədə xəbərdarlıq olunub.
Agentliyin nümayəndələri sakinlərə müxtəlif növ maarifləndirici və təlimat xarakterli çap materialları paylayıb.
