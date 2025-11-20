İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    ANAMA Hadrut, Qırmızı Bazar, Sos və Xıdırlıya köçürülən sakinlərə təlim keçib

    Qarabağ
    • 20 noyabr, 2025
    • 17:21
    ANAMA Hadrut, Qırmızı Bazar, Sos və Xıdırlıya köçürülən sakinlərə təlim keçib

    Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) nümayəndələri Hadrut qəsəbəsinə, Xocavənd rayonunun Qırmızı Bazar və Sos kəndlərinə, həmçinin Ağdam rayonunun Xıdırlı kəndinə köçən sakinlər üçün Partlayıcı Sursat Riskləri üzrə Maarifləndirmə tədbiri keçib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ANAMA məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, sakinlərə əsas təhlükəsizlik qaydaları, şübhəli ərazilərin əlamətləri, xəbərdarlıq işarələri barədə məlumat verilib, təhlükəsizliyinə əmin olmadıqları ərazilərə daxil olmamaq və şübhəli obyektlərə toxunmamaq barədə xəbərdarlıq olunub.

    Agentliyin nümayəndələri sakinlərə müxtəlif növ maarifləndirici və təlimat xarakterli çap materialları paylayıb.

    ANAMA Təlim
    Foto
    ANAMA провело для жителей Карабаха тренинг по рискам взрывоопасных предметов

    Son xəbərlər

    18:42

    Zelenski Pentaqon nümayəndələri ilə görüşüb

    Digər ölkələr
    18:32

    Ermənistan parlamenti Aİ-nin böhranların idarə edilməsi üzrə əməliyyatlarında iştirakı müzakirə edəcək

    Region
    18:28

    "Kəpəz" ev oyunlarını Yevlax şəhər stadionunda keçirəcək

    Futbol
    18:22

    Azərbaycan Portuqaliyaya ixrac etdiyi neftin həcmini açıqlayıb

    Energetika
    18:19

    Azərbaycanda dövlət hesabına verilmiş ipoteka kreditlərinin məbləği açıqlanıb

    Maliyyə
    18:09

    Sabah Bakıda D-8 Media Forumu keçiriləcək

    Media
    18:05
    Foto

    Azərbaycan Ağırlıqqaldırma Federasiyasında 2024-cü ilin yekunlarına dair yığıncaq keçirilib

    Fərdi
    17:40

    Sabah Bakıda Ermənistandan olan ekspertlərin iştirakı ilə dəyirmi masa keçiriləcək

    Xarici siyasət
    17:37
    Foto

    "Euronews Academy" çərçivəsində keçirilən "Rəqəmsal Jurnalistika" təlim proqramı yekunlaşıb

    Media
    Bütün Xəbər Lenti