Американские исследователи посетили семью возвращенцев в селе Агалы

Профессор Naval postgraduate school (США) Бренда Шаффер и старший научный сотрудник Хадсоновского института Майкл Доран побывали в гостях в селе Агалы у семьи вернувшихся в родной Зангилан бывших вынужденных переселенцев.
Как передает Report, исследователи ознакомились с повседневной жизнью семьи.
В ходе встречи Шаффер отметила важность возращения граждан в родные места, которые им пришлось покинуть в результате их оккупации Арменией.
"Мы видим, как восстанавливается город, освобожденный от армянской оккупации. Зангилан имеет стратегическое значение", - заявила Б. Шаффер.
Она также добавила, что значимость Зангилана только усилится с открытием Зангезурского коридора, что позволит ему стать центром развития и торговли.
Умное село Агалы - первый населенный пункт на освобожденных территориях, куда вернулись бывшие вынужденные переселенцы, что стало возможным после победы Азербайджана в Отечественной войне.