Американские исследователи посетили семью возвращенцев в селе Агалы

Профессор Naval postgraduate school (США) Бренда Шаффер и старший научный сотрудник Хадсоновского института Майкл Доран посетили семью вынужденных переселенцев, вернувшихся в село Агалы Зангиланского района Азербайджана.

Профессор Naval postgraduate school (США) Бренда Шаффер и старший научный сотрудник Хадсоновского института Майкл Доран побывали в гостях в селе Агалы у семьи вернувшихся в родной Зангилан бывших вынужденных переселенцев.

Как передает Report, исследователи ознакомились с повседневной жизнью семьи.

В ходе встречи Шаффер отметила важность возращения граждан в родные места, которые им пришлось покинуть в результате их оккупации Арменией.

"Мы видим, как восстанавливается город, освобожденный от армянской оккупации. Зангилан имеет стратегическое значение", - заявила Б. Шаффер.

Она также добавила, что значимость Зангилана только усилится с открытием Зангезурского коридора, что позволит ему стать центром развития и торговли.

Умное село Агалы - первый населенный пункт на освобожденных территориях, куда вернулись бывшие вынужденные переселенцы, что стало возможным после победы Азербайджана в Отечественной войне.