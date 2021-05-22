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Американская делегация посетила Агдамскую мечеть

Американская делегация посетила Агдамскую мечеть В разрушенном армянами городе Агдам делегация посетит мечеть "Джума"
Карабах
22 мая 2021 г. 13:59
Американская делегация посетила Агдамскую мечеть

Начался визит делегации Каспийского политического центра США (Caspian Policy Center) в освобожденный от армянской оккупации город Агдам.

Как сообщает Карабахское бюро Report, в разрушенном армянами городе Агдам делегация посетит мечеть "Джума", Аллею шехидов, осмотрит развалины разрушенного кладбища Имарет, Музея хлеба и Драматического театра.

Бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута, генерал-майор армии США в запасе Майкл Репасс, профессор Университета национальной обороны США Роджер Кангас и Уэрми Коэн посетили Агдамскую мечеть.

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Версия на английском языке ФотоDelegation of US Caspian Policy Center visits Aghdam Mosque

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