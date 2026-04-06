Ad-Dustour: Азербайджан призывает к усилению глобальных усилий по разминированию

Азербайджан после Второй Карабахской войны входит в число стран, наиболее пострадавших от мин и неразорвавшихся боеприпасов .

Как передает Report, об этом говорится в статье, опубликованной в иорданской ежедневной газете Ad-Dustour под заголовком "От загрязнения к восстановлению: Азербайджан призывает к более решительным глобальным мерам по разминированию".

Автор статьи подчеркивает, что спустя долгое время после окончания войн мины, неразорвавшиеся боеприпасы и самодельные взрывные устройства продолжают уносить жизни, препятствовать развитию и затруднять возвращение перемещенных лиц.

"Азербайджан остается одной из наиболее пострадавших стран: более 13% его территории загрязнено минами и взрывоопасными остатками войны, особенно в районах, освобожденных после Второй карабахской войны. За последние три десятилетия более 3400 граждан страны стали жертвами мин", - говорится в материале.

При этом отмечается, что минная угроза сохраняется в Азербайджане и в постконфликтный период.

"С ноября 2020 года 421 мирный житель получил ранения в результате взрывов мин, в том числе 72 погибших и 349 тяжелораненых или инвалидов. Среди жертв – женщины и дети, что подчеркивает неизбирательный характер этого оружия и его продолжающееся воздействие на гражданское население. Эти цифры показывают, что даже в относительно мирное время мины продолжают действовать как тихие убийцы", - говорится в публикации.

Автор также обращает внимание на то, что помимо прямых человеческих жертв, загрязнение минами представляет собой серьезное препятствие для восстановления и развития.

"Обширные участки плодородной земли остаются непригодными для использования, инфраструктурные проекты задерживаются, а целые общины лишены возможности вернуться домой. Для Азербайджана безопасное и достойное возвращение внутренне перемещенных лиц напрямую зависит от скорости и эффективности операций по разминированию", - говорится в статье.

Отдельно в ней отмечается работа, проводимая в Азербайджане в сфере разминирования и деятельность Агентства по разминированию (ANAMA):

"В ответ на это (минную проблему – ред.) Азербайджан повысил приоритет гуманитарной деятельности по разминированию до национального уровня. ANAMA возглавляет интенсивные усилия по разминированию, информированию о рисках и оказанию помощи пострадавшим, внедряя современные технологии для повышения эффективности операций", - говорится в публикации.

Отмечается также, что Азербайджан интегрировал гендерный аспект в деятельность по разминированию и предпринял значительные шаги по продвижению гендерного равенства в этой сфере. В частности, при поддержке международных партнеров была создана первая в стране полностью женская группа саперов.

"Это важный шаг вперед в наращивании потенциала и обеспечении инклюзивного участия в гуманитарной деятельности (по разминированию – ред.)", - подчеркивается в публикации.

Отмечается, что масштабы проблемы требуют постоянной международной поддержки.

"В этой связи укрепление международного сотрудничества, предоставление устойчивой финансовой помощи и развитие технического партнерства имеют важное значение для ускорения прогресса", - подчеркивается в публикации.

В заключение подчеркивается, что международное сообщество должно объединить усилия для решения проблемы мин, которые продолжают угрожать жизни людей в постконфликтных районах и нарушать права человека.

"Поэтому скоординированный, адекватно финансируемый и принципиальный глобальный ответ необходим для устранения этой угрозы и обеспечения более безопасного будущего для всех…Мы призываем международное сообщество усилить поддержку гуманитарных усилий по разминированию и оказанию помощи пострадавшим….Будущее без мин имеет важное значение для достижения устойчивого мира, развития и безопасности человека", - отмечает издание.