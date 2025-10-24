18 семей возвращаются в село Сейидбейли Ходжалинского района

В село Сейидбейли Ходжалинского района выехала группа переселенцев из 18 семей в составе 61 человека.

Как передает сотрудник Report из Ходжалы, жители возвращаются в свои дома в рамках программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева.

Эти семьи бывших вынужденных переселенцев проживали в разных уголках республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.