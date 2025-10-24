Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    18 семей возвращаются в село Сейидбейли Ходжалинского района

    18 семей возвращаются в село Сейидбейли Ходжалинского района

    Карабах
    • 24 октября, 2025
    • 12:07
    В село Сейидбейли Ходжалинского района выехала группа переселенцев из 18 семей в составе 61 человека.

    Как передает сотрудник Report из Ходжалы, жители возвращаются в свои дома в рамках программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева.

    Эти семьи бывших вынужденных переселенцев проживали в разных уголках республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

    Xocalının Seyidbəyli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

