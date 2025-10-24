18 семей возвращаются в село Сейидбейли Ходжалинского района
Карабах
- 24 октября, 2025
- 12:07
В село Сейидбейли Ходжалинского района выехала группа переселенцев из 18 семей в составе 61 человека.
Как передает сотрудник Report из Ходжалы, жители возвращаются в свои дома в рамках программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева.
Эти семьи бывших вынужденных переселенцев проживали в разных уголках республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
Последние новости
12:39
ГПС предотвратила контрабанду более 14 кг наркотиковПроисшествия
12:37
Шарль Мишель: Лидеры Азербайджана и Армении согласны с тем, что мир — правильный путь - ИНТЕРВЬЮВнешняя политика
12:35
Губернатор: Число пострадавших в Челябинской области возросло до 29 человекВ регионе
12:34
Ахмет Айдын: Турция будет развивать цифровую трансформацию вместе с АзербайджаномИКТ
12:29
ММ утвердил право на ОМС для иностранцев, отбывающих наказание в АзербайджанеМилли Меджлис
12:27
Глава "ASAN xidmət": Реформы должны соответствовать технологическим вызовам современностиИКТ
12:26
ММ утвердил новый порядок определения степени утраты профессиональной трудоспособностиМилли Меджлис
12:22
Владанка Андреева: ООН готова поддержать развитие ИИ в АзербайджанеВнешняя политика
12:17