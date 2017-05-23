Вице-президент НОК: Азербайджан совместно с Турцией может провести летние Олимпийские игры

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Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ "Баку не подавал кандидатуру на проведение летних Олимпийских игр 2024 года, но можно подать кандидатуру на Игры 2028 года. Естественно, это зависит от решения президента Национального олимпийского комитета".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

По словам А.Рагимова, Азербайджан должен выполнить некоторые требования Международного олимпийского комитета: "К примеру, у нас по водным видам спорта 6 тысяч зрительских мест. Но требуют 18 тыс. Наверное, в будущем будут льготные условия".

Вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде отметил, что отныне одну олимпиаду будут проводить несколько стран: "Согласно решению Международного олимпийского комитета, теперь Олимпийские игры будет проводить не один город, а несколько городов. Возможно в будущем Турция и Азербайджан вместе примут олимпиаду. По некоторым видам проведение игр возможно у нас, а по некоторым видам в Турции".