Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Завершился VI Международный фестиваль современной музыки имени Гара Гараева. Как сообщает Report, закрытие фестиваля, который продлился 5 дней, состоялось 24 апреля в Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева. Фестиваль проходил при организационной поддержке министерства культуры и туризма.

На заключительном концерте были озвучены произведения В.Фуррера "Энигма", Б.Нильссона “Письмо к Гёста Освальду”, Александра Вустина "Credo" и "Agnus Dei", И.Стравинского “Верую”, И.Гаджибекова “Мемориал памяти Стравинского”, Дж.Тавенера "Агнец", А.Шенберга "Уцелевший из Варшавы" и В.Лютославского “Три поэмы Анри Мишо".

Классические произведения исполнили Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под руководством Рауфа Абдуллаева и российский ансамбль "QUESTA MUSICA".