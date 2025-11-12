Замминистра: 4,5 млн манатов направлены на финансирование проектов киноиндустрии

Активное развитие сферы кино в Азербайджане способствовало открытию 1570 временных рабочих мест, еще 800 мест будут созданы благодаря проектам, запланированным на 2026 год.

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра культуры Фарид Джафаров на сегодняшнем совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по делам молодежи и спорта, общественным объединениям и религиозным организациям, а также комитета по культуре.

По его словам, сохранение двухлетней динамики развития в азербайджанской киноиндустрии является приоритетной задачей.

"В плане международного сотрудничества и пропаганды с 2025 года начнется продажа прав на прокат фильмов. Первый пакет трансляции, подписанный с местными телеканалами, составляет 100 тыс. манатов за 11 фильмов. Азербайджанские фильмы уже демонстрируются на престижных фестивалях, в Каннах, в Венеции", - сказал Ф.Джафаров.

Он отметил, что в рамках международного сотрудничества Агентство кино Азербайджана (ARKA) подписало семь меморандумов и ежегодно поддерживает шесть международных кинофестивалей:

"В настоящее время ARKA осуществляет централизованное управление государственными кинопредприятиями на основе цифровой модели и продолжает работу по трансформации студии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы в современный киноиндустриальный парк".

Замминистра также заявил, что в настоящее время 4,5 млн манатов, находящиеся на счету ARKA, направляются только на финансирование текущих проектов: "По этой причине непрерывность государственной поддержки имеет решающее значение для стабильного развития киноиндустрии".