İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Nazir müavini: Kino Agentliyinin hesabındakı 4,5 milyon manat layihələrin maliyyələşdirilməsinə yönəlib

    İncəsənət
    • 12 noyabr, 2025
    • 18:41
    Nazir müavini: Kino Agentliyinin hesabındakı 4,5 milyon manat layihələrin maliyyələşdirilməsinə yönəlib

    Kino sənayesindəki canlanma 1570 müvəqqəti iş yeri yaradıb, 2026-cı il üçün planlaşdırılan layihələr isə əlavə 800 iş yeri formalaşdıracaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu bunu mədəniyyət nazirinin müavini Fərid Cəfərov Milli Məclisin Gənclər və idman, İctimai birliklər və dini qurumlar, Mədəniyyət komitələrinin bugünkü birgə iclasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan kino sənayesində ikiillik inkişaf dinamikasının qorunması prioritet məsələdir:

    "Yayım, beynəlxalq əməkdaşlıq və təbliğat istiqamətində 2025-ci ildən filmlərin yayım hüquqlarının satışına başlanılıb. Yerli telekanallarla imzalanan ilk yayım paketi 11 film üzrə 100 min manat dəyərindədir. Azərbaycan filmləri artıq Kann və Venesiya kimi nüfuzlu festivallarda nümayiş olunur".

    Nazir müavini qeyd edib ki, Azərbaycan Kino Agentliyi beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində 7 memorandum imzalayıb və hər il 6 beynəlxalq film festivalına dəstək verir:

    "Agentlik hazırda dövlət kino müəssisələrinin mərkəzləşdirilmiş idarəetməsini həyata keçirir, rəqəmsal idarəetmə modelləri tətbiq edir və Cəfər Cabbarlı adına "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının müasir kino sənaye parkına çevrilməsi istiqamətində işləri davam etdirir".

    F.Cəfərov bildirib ki, hazırda Agentliyin hesabında qalan 4,5 milyon manat yalnız davam edən layihələrin maliyyələşdirilməsinə yönəlib. Bu səbəbdən, dövlət dəstəyinin davamlılığı kino sənayesinin sabit inkişafı üçün həlledici əhəmiyyət daşıyır".

    Fərid Cəfərov Kino Kino Agentliyi
    Замминистра: 4,5 млн манатов направлены на финансирование проектов киноиндустрии

    Son xəbərlər

    19:17
    Video

    Şəmkirdə yanacaqdoldurma məntəqəsində yanğın olub

    Hadisə
    19:13
    Foto

    Azərbaycan Dünya Bankı ilə dövlət maliyyə idarəçiliyinin rəqəmsallaşdırılması üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Maliyyə
    19:12

    Aİ dezinformasiya və hibrid hücumlardan qorunmaq üçün "Demokratiya qalxanı"nı elan edib

    Digər ölkələr
    19:02

    Naxçıvanda yanacaqdoldurma məntəqəsində yanğın başlayıb

    Hadisə
    18:44
    Foto

    Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin yeni başçısı kollektivə təqdim olunub

    Daxili siyasət
    18:42
    Video

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Əliyar Ağayevin səhv qərar qəbul etdiyini təsdiqləyib

    İdman
    18:41

    Nazir müavini: Kino Agentliyinin hesabındakı 4,5 milyon manat layihələrin maliyyələşdirilməsinə yönəlib

    İncəsənət
    18:32

    Aralıq dənizində 5,4 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    18:24
    Foto

    Azərbaycan ABŞ-nin Pensilvaniya ştatında səyyar konsulluq xidməti təşkil edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti