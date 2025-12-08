"Napoli" klubu 38 ildən sonra rekordunu təkrarlayıb
Futbol
- 08 dekabr, 2025
- 09:38
"Napoli" klubu 38 ildən sonra rekordunu təkrarlayıb.
"Report" xəbər verir ki, Antonio Kontenin baş məşqçisi olduğu kollektiv 2025-ci ildə İtaliya A Seriyasında keçirdiyi ev matçlarını məğlubiyyətsiz başa vurub.
Komanda son olaraq XIV turda "Yuventus"u 2:1 hesabı ilə üstələyib. Bu, Neapol təmsilçisinin cari ildə doğma meydanda sonuncu matçı olub.
Son olaraq 38 ilə əvvəl, 1987-ci ildə belə hal yaşanıb.
Qeyd edək ki, "Napoli" hazırda 31 xalla İtaliya A Seriyasında liderdir.
