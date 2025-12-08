İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    "Napoli" klubu 38 ildən sonra rekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    • 08 dekabr, 2025
    • 09:38
    "Napoli" klubu 38 ildən sonra rekordunu təkrarlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, Antonio Kontenin baş məşqçisi olduğu kollektiv 2025-ci ildə İtaliya A Seriyasında keçirdiyi ev matçlarını məğlubiyyətsiz başa vurub.

    Komanda son olaraq XIV turda "Yuventus"u 2:1 hesabı ilə üstələyib. Bu, Neapol təmsilçisinin cari ildə doğma meydanda sonuncu matçı olub.

    Son olaraq 38 ilə əvvəl, 1987-ci ildə belə hal yaşanıb.

    Qeyd edək ki, "Napoli" hazırda 31 xalla İtaliya A Seriyasında liderdir.

