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    Выставлены работы известного турецкого фотографа, сделанные в Баку

    Мустафа Севен отметил, что среди городов, по которым он путешествовал, его больше всех удивил Баку

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Выставлены работы известного турецкого фотографа Мустафы Севена, сделанные в Баку, Стамбуле и Тбилиси. 

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, выставка называется "Городские истории". 

    М.Севен сказал, что Азербайджан, Турция и Грузия находятся в одной географической зоне, у них сильные культурные связи. 

    Он отметил, что среди городов, по которым он путешествовал, его больше всех удивил Баку.

    Фотограф подчеркнул, что Баку очень похож на европейские города.

    Выставка в галерее 42 Maslak Art! SPACE продлится до 31 января. 

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