Во Франции открылся Каннский кинофестиваль

Bakı. 14 May. REPORT.AZ/ В среду вечером на Лазурном берегу на официальном открытии Каннского фестиваля был показан фильм "С высоко поднятой головой" французской актрисы и режиссера Эмманюэль Берко.

Участники и гости прошли по красной дорожке к фестивальному дворцу, на котором висит портрет актрисы Ингрид Бергман - в этом году она была избрана музой престижного киносмотра, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

За главную премию кинофестиваля "Золотую пальмовую ветвь" поборются 19 картин. Жюри основного конкурса на этот раз возглавляют американские кинорежиссеры Итан и Джоэл Коэны.