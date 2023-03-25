Ватикан вернул три фрагмента Парфенона в Афины

Три фрагмента шедевров Парфенона, хранившиеся в ватиканских музеях, возвращены в Афины. Артефакты переданы Музею Акрополя.
Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.
Возвращенные экспонаты включают мраморную голову мужчины из северного фриза Парфенона, голову мужчины с бородой, которая, вероятно, принадлежала южной метопе, изображавшей битву кентавров, а также голову лошади, которая, скорее всего, была на фронтоне Парфенона.
В прессе отмечают, что важную роль в возвращении этих исторических ценностей на родину сыграло министерство культуры и спорта Греции, а также личная позиция Папы Римского Франциска, который пошел на такой дружеский жест по отношению к греческой стороне.