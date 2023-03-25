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Ватикан вернул три фрагмента Парфенона в Афины

Ватикан вернул три фрагмента Парфенона в Афины Три фрагмента шедевров Парфенона, хранившиеся в ватиканских музеях, возвращены в Афины. Артефакты переданы Музею Акрополя.
Искусство
25 марта 2023 г. 14:53
Ватикан вернул три фрагмента Парфенона в Афины

Три фрагмента шедевров Парфенона, хранившиеся в ватиканских музеях, возвращены в Афины. Артефакты переданы Музею Акрополя.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

Возвращенные экспонаты включают мраморную голову мужчины из северного фриза Парфенона, голову мужчины с бородой, которая, вероятно, принадлежала южной метопе, изображавшей битву кентавров, а также голову лошади, которая, скорее всего, была на фронтоне Парфенона.

В прессе отмечают, что важную роль в возвращении этих исторических ценностей на родину сыграло министерство культуры и спорта Греции, а также личная позиция Папы Римского Франциска, который пошел на такой дружеский жест по отношению к греческой стороне.

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Версия на английском языке Parthenon fragments from Vatican return to Greece

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