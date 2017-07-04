В ТЮЗе ставят последний спектакль сезона

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном театре юного зрителя приступили к репетициям одноименного спектакля по мотивам пьесы Ф.Дюрренматт "Убийство в сумасшедшем доме" ("Dəlixanada qətl").

Как сообщили Report в пресс-службе театра, спектакль с русского языка перевел Дильсуз Мустафаев.

Режиссер-постановщик новой постановки – народная артистка Джаннат Салимова, художник-постановщик – Эльшан Сарханоглу, музыкальный оформитель – Ирада Мурадова, ассистент режиссера – Севда Гаджишамиева.

В главных ролях – заслуженные артисты Лейли Велиева, Гюляр Набиева, Нофель Велиев, Шовги Гусейнов, актеры Мехрибан Гусейнова, Ирада Рашидова, Шабнам Гусейнова, Рашад Сафаров, Анар Сейфуллаев, Рамиг Насиров, Рамиль Мамедов, Айгюн Фатуллаева, Мушвиг Алиев, Керем Хадызаде, Кушвер Шарифова, Мирза Ага Мирзоев, Ровшан Аббасов, Магеррам Мусаев, Эльгюн Яхъяев и другие.

Спектакль представят зрителям в новом сезоне - в декабре 2017 года.