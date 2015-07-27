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    В Турции началась подготовка к кинофестивалю "Altın Koza"

    В состав жюри также входит профессор Джахангир Новрузов

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Началась подготовка к престижному турецкому кинофестивалю "Altın Koza".

    Как сообщает Report, церемония открытия 22-го Международного кинофестиваля состоится 14 сентября в Адане.

    В настоящее время осуществляется распечатка афиш. Лучшей афишей была признана работа художника Онура Ашкы, отобранная из 140 представленных проектов.

    Отметим, что Международный кинофестиваль "Altın Koza" считается самым престижным кинофестивалем Турции. В состав жюри ежегодного кинофестиваля входит также наш соотечественник, заслуженный деятель искусств, профессор Университета Чукурова Джахангир Новрузов.  

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