В Турции началась подготовка к кинофестивалю "Altın Koza"

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Началась подготовка к престижному турецкому кинофестивалю "Altın Koza".

Как сообщает Report, церемония открытия 22-го Международного кинофестиваля состоится 14 сентября в Адане.

В настоящее время осуществляется распечатка афиш. Лучшей афишей была признана работа художника Онура Ашкы, отобранная из 140 представленных проектов.

Отметим, что Международный кинофестиваль "Altın Koza" считается самым престижным кинофестивалем Турции. В состав жюри ежегодного кинофестиваля входит также наш соотечественник, заслуженный деятель искусств, профессор Университета Чукурова Джахангир Новрузов.