Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В Театре юного зрителя готовится спектакль для школьников.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, новый спектакль будет показан в дни зимних каникул.

Спектакль будет представлен в постановке молодого режиссера Эльшада Рагимзаде по мотивам пьесы Теодора Сьюза Гейзеля "Как Гринч украл Рождество".

Художником-постановщиком спектакля является Эльхан Сарханоглу, музыкальное оформление Ирады Мурадовой, постановка танцев Елены Волковой, ассистент режиссера - Севда Гаджишамиева.

Роли в спектакле исполнят заслуженный артист Республики Калмыкия Ильхам Асадов, актеры Гюнель Мамедова, Зумруд Гулиева, Рамиль Мамедов, Джейхун Мамедов, Эшгин Гулиев, Эльшан Гаджибабаев, Мушфиг Алиев, Асья Атакишиева, Сабина Мамедова, Вахид Оруджоглу, Мирзаага Мирзоев, Натиг Фарзалиев, Бахрам Гасанов, Нурия Алиева, Венера Аббасова, Кенуль Абилова, Айгюн Фаталиева, Гюльбениз Мустафаева, Нурана Гусейнова, Рамиг Насиров, Юсиф Дадашов.

Спектакль будет показан с 29 декабря до 5 января следующего года.