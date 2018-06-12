В Театре пантомимы готовятся новые спектакли

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Театр пантомимы взял на работу нескольких студентов-актеров.

Об этом Report сообщил директор Азербайджанского государственного театра пантомимы Эльман Рафиев.

По его словам, главный режиссер театра Бахтияр Ханызаде просмотрел и отобрал студентов Азербайджанского государственного университета культуры и искусства: "Несколько из них приступили к работе в театре на полставки. Надеюсь, после окончания обучения они продолжат работу в театре в полном штате".

Э.Рафиев рассказал и о новшествах в театре: "Работа в театре идет денно и нощно. Сейчас готовятся новые спектакли. Как и все театры, мы продолжим работать до 20 июля. У нас часто бывают иностранные зрители. В последнее время выросло количество прибывших из Франции зрителей. В целом, больше зрителей бывает из Англии, Японии, России и США".