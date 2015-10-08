В театре оперы и балета состоится опера "Севиль"

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ На сцене академического театра оперы и балета вновь будет поставлена опера выдающего композитора Фикрета Амирова "Севиль".

Как сообщает Report, опера состоится 11 октября. Главные роли исполняют народный артист Азер Зейналов (Балаш), заслуженная артистка Земфира Исмаилова (Севиль) и Гюльназ Исмаилова (Дильбар).

Дирижером оперы является Эйюб Гулиев. Режиссер спектакля - заслуженный деятель искусства, главный режиссер академического театра оперы и балета Хафиз Гулиев.

Напомним, что оперу "Севиль" Фикрет Амиров написал в 1953 году по одноименной пьесе Джафара Джаббарлы. Автором либретто оперы является Талят Эйюбов.