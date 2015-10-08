 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В театре оперы и балета состоится опера "Севиль"

    В роли Балаша выступит народный артист Азер Зейналов

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ На сцене академического театра оперы и балета вновь будет поставлена опера выдающего композитора Фикрета Амирова "Севиль". 

    Как сообщает Report, опера состоится 11 октября. Главные роли исполняют народный артист Азер Зейналов (Балаш), заслуженная артистка Земфира Исмаилова (Севиль) и Гюльназ Исмаилова (Дильбар).

    Дирижером оперы является Эйюб Гулиев. Режиссер спектакля - заслуженный деятель искусства, главный режиссер академического театра оперы и балета Хафиз Гулиев. 

    Напомним, что оперу "Севиль" Фикрет Амиров написал в 1953 году по одноименной пьесе Джафара Джаббарлы. Автором либретто оперы является Талят Эйюбов. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi