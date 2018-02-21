В Театре оперы и балета представят балет, посвященный Международному женскому дню - 8 Марта

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ 7 марта в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета представят балет Петра Чайковского "Лебединое озеро".

Как сообщили Report в пресс-службе театра, постановка посвящена Международному женскому дню - 8 Марта.

Главные партии в балете исполнят солисты Российского государственного академического Большого театра оперы и балета, лауреаты международных конкурсов Алена Ковалева (Одетта-Одиллия) и Якопо Тисси (принц Зигфрид).

Отметим, что Якопо Тисси является воспитанником итальянской балетной школы.

Наряду с российскими артистами, в спектакле задействованы наши солисты, народный артист Гюльагасы Мирзоев, заслуженные артисты Самир Самедов, Нигяр Ибрагимова, Макар Ферштандт, ведущие солисты Эльмира Сулейманова, Джамиля Керимова, Аян Эйвазова, Фаиля Болгарова, Мехман Марданов, Лейла Нариманидзе, Диляра Мехтиева.

Управлять спектаклем будет народный артист, профессор Джаваншир Джафаров.