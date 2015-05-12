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    ​В США прошла премьера фильма c азербайджанским актером в главной роли

    В Сан-Франциско состоялась премьера драмы “Прости меня отец”

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ 9 мая в Сан-Франциско (США) состоялась премьера драматического фильма “Прости меня отец” (Forgive Me Father”), главную роль в котором исполнил азербайджанский актер Фариз Исмаилов. Как сообщили Report в Азербайджанском культурном обществе Америки, режиссером картины, экранизированной американскими компаниями “The Glorious G production” и “VXIII productions”, является Глория Дауни (Gloria A. Downey).

    В фильме наряду с Фариз Исмаиловым главные роли исполняли Тоби Денвер Кларк (Toby Denver Clark) и Андре Волкер (Andrea Walker).

    Сюжет короткометражного фильма показывает жизнь людей, живущих в условиях войны. Постановка, показывающая тяжелые последствия противостояний, основана на идее “Гуманность еще не умерла!”

    Девизом фильма выбраны слова - “Война. Убивает. Человечество.” 

    На премьере присутствовало множество известных актеров и представителей  различных сфер искусства.

    Отметим, что будучи одним из создателей короткометражных фильмов “5150 Productions” (2014) и “Ночь в бистро в Гонконге” (2015) - Фариз Исмаилов кроме актерской деятельности также занимается и продюсированием.

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