В США подали иск против Скорсезе за неисполнение обязательств по выпуску фильма

Кинорежиссер и продюсер Мартин Скорсезе получил $500 тыс. за продюсирование фильма о Второй мировой войне, но работу по договору не выполнил и отказался возвращать сумму, поэтому против него в США был подан иск.

Кинорежиссер и продюсер Мартин Скорсезе получил 500 тыс. долларов США за продюсирование фильма о Второй мировой войне, но работу по договору не выполнил и отказался возвращать сумму, поэтому против него в США был подан иск.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, речь идет о фильме "Операция Fortitude", посвященном "стратегической миссии, которая имела решающее значение для хода Второй мировой войне". В поданном в понедельник в Верховный суд Лос-Анджелеса (штат Калифорния) иске сюжет фильма не описывается, но агентство указывает, что операцию с таким кодовым названием проводили союзники в преддверии высадки в Нормандии в 1944 году. Операция предполагала масштабную кампанию по дезинформации нацистов.

Британская компания Op-Fortitude, учрежденная специально для съемок фильма, утверждает, что именитый режиссер и его продюсерская компания Sikelia Productions еще в январе 2022 года согласились связаться с актерами и потенциальными режиссерами категории "А" для участия в съемочном процессе. Согласно условиям договора, Скорсезе за свои услуги получил 500 тыс. долларов в виде аванса и еще 500 тыс. должен был получить позже.

"За 15 месяцев, прошедших с момента подписания соглашения, господин Скорсезе не сделал ничего, что продвигало бы производство картины, и совершенно не отреагировал на неоднократные попытки Op-Fortitude связаться с ним", - говорится в иске.