​В список Всемирного наследия ЮНЕСКО вошли 5 новых объектов

Баку. 5 Июля. REPORT.AZ/ Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО принял решение включить в Список Всемирного наследия 5 культурных объектов, передает Report.

В этот список вошли: Исторический промышленный комплекс городов Рьюкан и Нуттоден, который был построен с целью производства удобрений с использованием азота из воздуха. Для комплекса характерно гармоничное сочетание природного ландшафта и промышленных объектов. Таможенный складской комплекс Шпайхерштадт и квартал Конторхаус в Гамбурге, который был построен в ганзейском городе для беспошлинной торговли в конце XIX - начале XX веков и в свое время был самым большим в мире.

Мост Форт-Бридж в Шотландии, который является самым большим в мире консольным мостом с несколькими пролетами. Мост был открыт в 1890 году и по нему до сих пор ходят пассажирские поезда. Некрополь Бейт-Шеарим в Израиле – символ еврейского возрождения в ІІ веке нашей эры. Миссия Аламо, изначально известная как Миссия-Сан-Антонио-де-Валеро, в США, которая является религиозным форпостом миссионеров-францисканцев XVIII века.