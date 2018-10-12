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    В Союзе писателей Азербайджана создана новая структура

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Приступила к деятельности творческая структура "Сцена" Союза писателей Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом заявил секретарь Союза писателей Рашад Меджид.

    Он отметил, что основная цель структуры, созданной по инициативе Секретариата молодежи и Отделения драматургии, в проявлении заботы в выявлении талантливых молодых драматургов и обеспечении формирования таковых.

    Р.Меджид отметил, что для членов структуры предусмотрены выступления, лекции и проведение мастер-классов со стороны известных деятелей искусства, а также организация дискуссий, обсуждений и дебатов.

    Драматург Фируз Мустафа назначен руководителем творческой структуры. Должность ответственного секретаря поручена режиссеру Ниджату Гарибу.

    Первое мероприятие структуры пройдет в 12 часов 29 октября в клубе Натаван Союза писателей.

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