В Союзе писателей Азербайджана создана новая структура

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Приступила к деятельности творческая структура "Сцена" Союза писателей Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил секретарь Союза писателей Рашад Меджид.

Он отметил, что основная цель структуры, созданной по инициативе Секретариата молодежи и Отделения драматургии, в проявлении заботы в выявлении талантливых молодых драматургов и обеспечении формирования таковых.

Р.Меджид отметил, что для членов структуры предусмотрены выступления, лекции и проведение мастер-классов со стороны известных деятелей искусства, а также организация дискуссий, обсуждений и дебатов.

Драматург Фируз Мустафа назначен руководителем творческой структуры. Должность ответственного секретаря поручена режиссеру Ниджату Гарибу.

Первое мероприятие структуры пройдет в 12 часов 29 октября в клубе Натаван Союза писателей.