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    Новый генконсул Турции поделился впечатлениями от Нахчывана: "Я чувствую себя как дома"

    Внешняя политика
    • 10 ноября, 2026
    • 10:39
    Новый генконсул Турции поделился впечатлениями от Нахчывана: Я чувствую себя как дома

    Нахчыван произвел приятное впечатление на нового генерального консула Турции Али Севима, который заявил, что чувствует себя в городе как дома.

    Как сообщает местное бюро Report, об этом дипломат рассказал журналистам на мероприятии, посвященном Дню памяти Мустафы Кемаля Ататюрка.

    "Красота города, его традиционная архитектура, благоустроенность парков, упорядоченность дорожного движения и общая дисциплина произвели на меня приятное впечатление. Надеюсь, что моя деятельность здесь будет успешной и принесет положительные результаты", - сказал Али Севим.

    Генеральный консул, недавно приступивший к работе в Нахчыване, также выразил надежду, что в период его дипломатической миссии будет открыт Зангезурский коридор.

    "Верю, что открытие Зангезурского коридора придется на время моей деятельности здесь", - отметил он.

    Говоря о Мустафе Кемале Ататюрке, Али Севим назвал его великим государственным деятелем, лидером, полководцем и реформатором.

    "Мы собрались в Нахчыване, который Ататюрк называл "тюркскими воротами", чтобы почтить его память в 88-ю годовщину со дня смерти", - заявил генконсул.

    По его словам, Ататюрк был великим лидером, государственным деятелем и полководцем, реформатором, а также миролюбивым человеком.

    "Сохраняя приверженность национальным ценностям, он стремился превратить турецкое общество в общество, открытое к науке и искусству", - подчеркнул генконсул.

    Нахчыванская Автономная Республика Азербайджано-турецкие отношения Зангезурский коридор
    Ali Sevim: İnanıram ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması mənim fəaliyyətim dövrümə təsadüf edəcək
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