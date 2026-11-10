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    В Нахчыване почтили память Мустафы Кемаля Ататюрка

    Внешняя политика
    • 10 ноября, 2026
    • 10:15
    В Нахчыване почтили память Мустафы Кемаля Ататюрка

    В Нахчыване почтили память основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка в 88-ю годовщину его смерти.

    Как сообщает местное бюро Report, памятная церемония состоялась у монумента Ататюрку, установленного в городе Нахчыван.

    Участники мероприятия почтили минутой молчания память Мустафы Кемаля Ататюрка, а также шехидов двух братских стран. Затем прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.

    Генеральный консул Турции в Нахчыванской Автономной Республике Али Севим возложил венок к памятнику.

    В церемонии приняли участие представители государственных и правительственных структур, офицеры представительства аппарата военного атташе Вооруженных сил Турции в Нахчыванской Автономной Республике, турецкие предприниматели и студенты.

    Они возложили цветы к монументу и выразили глубокое почтение памяти Мустафы Кемаля Ататюрка. Затем мероприятие продолжилось выступлениями.

    В Нахчыване почтили память Мустафы Кемаля Ататюрка
    В Нахчыване почтили память Мустафы Кемаля Ататюрка
    В Нахчыване почтили память Мустафы Кемаля Ататюрка
    В Нахчыване почтили память Мустафы Кемаля Ататюрка
    В Нахчыване почтили память Мустафы Кемаля Ататюрка

    Мустафа Кемаль Ататюрк Азербайджано-турецкие отношения Нахчыванская Автономная Республика
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