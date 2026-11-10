Цена азербайджанской нефти снизилась до $100 за баррель

Цена барреля азербайджанской нефти Azeri Light на мировом рынке понизилась до $6,56, или на 6,1%, до $100,9.

Как сообщает Report со ссылкой на источник на нефтяном рынке, по итогам торгов цена январских фьючерсов на нефть марки Brent составила $91,76 за баррель.

Цена Azeri Light на базисе FOB в турецком порту Джейхан понизилась на $6,22, или 6,07%, до $96,18 за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена барреля нефти заложена на уровне $65.

Отметим, что минимальная цена Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года - $15,81 за баррель, а максимальная - в июле 2008 года, когда она достигла $149,66.

В Азербайджане нефть этой марки добывается в рамках контракта на разработку блока месторождений "Азери - Чыраг - Гюнешли" (АЧГ). Доля SOCAR в контракте составляет 35,3%.