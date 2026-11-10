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    Цена азербайджанской нефти снизилась до $100 за баррель

    Энергетика
    • 10 ноября, 2026
    • 10:16
    Цена азербайджанской нефти снизилась до $100 за баррель

    Цена барреля азербайджанской нефти Azeri Light на мировом рынке понизилась до $6,56, или на 6,1%, до $100,9.

    Как сообщает Report со ссылкой на источник на нефтяном рынке, по итогам торгов цена январских фьючерсов на нефть марки Brent составила $91,76 за баррель.

    Цена Azeri Light на базисе FOB в турецком порту Джейхан понизилась на $6,22, или 6,07%, до $96,18 за баррель.

    В государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена барреля нефти заложена на уровне $65.

    Отметим, что минимальная цена Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года - $15,81 за баррель, а максимальная - в июле 2008 года, когда она достигла $149,66.

    В Азербайджане нефть этой марки добывается в рамках контракта на разработку блока месторождений "Азери - Чыраг - Гюнешли" (АЧГ). Доля SOCAR в контракте составляет 35,3%.

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Нефть марки Azeri Light Цена на нефть
    Azərbaycan neftinin qiyməti 100 dollara düşüb
    Azeri Light crude drops to $100.9 per barrel
    MiniBoss
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