Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик об азербайджано-турецких отношениях

    Внешняя политика
    • 10 ноября, 2026
    • 10:07
    На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик об азербайджано-турецких отношениях

    На страницах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован видеоролик, посвященный азербайджано-турецким отношениям.

    Report представляет публикацию:

    Ильхам Алиев Азербайджано-турецкие отношения
    Видео
    Prezidentin sosial media hesablarında Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb
    Видео
    Video on Türkiye-Azerbaijan relations shared on President's social media accounts
    MiniBoss
    44 filmi

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