İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Prezidentin sosial media hesablarında Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    Xarici siyasət
    • 10 noyabr, 2026
    • 10:05
    Prezidentin sosial media hesablarında Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb.

    "Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

    "Türkiyə-Azərbaycan birliyi əbədidir!".

    İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyə Cümhuriyyəti Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri
    Video
    На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик об азербайджано-турецких отношениях
    Video
    President Ilham Aliyev's social media accounts shared video on Turkish President's visit to Azerbaijan
    44 filmi
    44 filmi

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