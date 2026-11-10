Prezidentin sosial media hesablarında Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb
Xarici siyasət
- 10 noyabr, 2026
- 10:05
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Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı videoçarx paylaşılıb.
"Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Türkiyə-Azərbaycan birliyi əbədidir!".
Türkiyə-Azərbaycan birliyi əbədidir! https://t.co/EO7CqBBmQg— İlham Əliyev (@azpresident) November 10, 2026
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