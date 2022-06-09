В Саратове отрылась выставка "Цветные сны Азербайджана"

7 июня в Саратовском государственном художественном музее А.Н.Радищева прошла церемония открытия выставки "Цветные сны Азербайджана", посвященной творчеству азербайджанских художников XX века.

В Саратовском государственном художественном музее А.Н.Радищева состоялась церемония открытия выставки "Цветные сны Азербайджана", посвященной творчеству азербайджанских художников XX века.

Как сообщает российское бюро Report, на выставке представлены живопись, графика и ковры из собраний Радищевского музея, Фонда Марджани и коллекции Михаила Арефьева.

В экспозицию включены более ста работ тридцати пяти азербайджанских живописцев и графиков, в числе которых такие мастера как Саттар Бахлулзаде, Надир Абдулрахманов, Микаил Абдуллаев, Тофик Джавадов, Мирнадир Зейналов, Тогрул Нариманбеков, Расим Бабаев, Геюр Юнус и другие.

"Выставка подобрана с таким вкусом и знанием дела и профессионализмом, что она не может вызывать ничего кроме чувства благодарности и восхищения, - заявила на церемонии открытия атташе по культуре посольства Азербайджана в России Нигяр Ахундова, - Выставка была собрана из трех источников, это собрание самого музея, это коллекция нашего уважаемого друга, руководителя фонда Марджани Рустама Сулеймана и коллекционера Михаила Арефьева. Такое чудесное содружество представило эту выставку. У них есть одна большая общая черта: любовь к Азербайджану, азербайджанскому искусству. Конечно очень знаменательно, что выставка инициирована российской стороной, и я думаю это прекрасный подарок".

Министр культуры Саратовской области Наталья Щелканова отметила, что выставка оказалась символичной, потому в этом году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном: "Мы открываем выставку в год установления 30-летия дипломатических отношений. Выставка азербайджанских художников в Саратове еще раз подтверждает, что наши страны с очень большим интересом, вниманием и любовью относятся друг к другу".

Коллекционер Михаил Арефьев рассказал о том, как его увлекло искусство Азербайджана: "Как-то гуляя по переулкам Арбата, я наткнулся на антикварный магазин, где продавались ковры, а торговцем был этнический азербайджанец. После этого я начал увлекаться коврами. И когда познакомился с ковроткачеством, то первые, что я отметил это азербайджанские ковры. Меня поразил колорит и название, которые были названы в честь городов Азербайджана. Я сразу понял, что это все мое: стилистика, колористика, сюжеты, острота. Я был подготовлен и понимал азербайджанское искусство".

Президент фонда Марджани Рустам Сулейманов рассказал, что идея организовать данную выставку родилась у работников Саратовского музея. "Наш фонд занимается искусством востока и ислама, поэтому Азербайджан для нас важное направление, и мы с большим удовольствием собираем, изучаем, интересуемся азербайджанским искусством. Многие художники из Азербайджана хорошо нам знакомы, а мы в свою очередь с большим удовольствием рассказываем о них и популяризуем".

Отметим, что выставка "Цветные сны Азербайджана" продлится до 31 августа.