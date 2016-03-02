​В Русском драматическом театре будет показан спектакль вне сцены

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В Русском драматическом театре 3 марта состоится спектакль, который будет сыгран артистами в Артистическом фойе. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу театра, это новая форма общения актеров и зрителей без рампы.

Такая форма взаимодействия уже была опробована театром и бакинцы увидели спектакль "Уходил супруг от супруги". Теперь же театр предлагает своему зрителю спектакль "Детектор лжи". Это еще одна попытка осуществить эксперимент взаимодействия актёров и зрителя на расстоянии вытянутой руки. Форма, позволяющая ощущать себя участником событий и действия почти напрямую. У зрителя будет возможность "прожить" эти полтора часа в непосредственной близости по отношению к любимым актёрам и их персонажам.

Главные роли в спектакле исполнят народные артисты – Александра Никушина, Юрий Балиев и Сафа Мирзагасанов.