Украина передаст Польше антидроновые технологии в рамках переговоров о поставке МиГ-29

Украина согласилась передать Польше технологии для борьбы с беспилотниками, взамен Варшава рассматривает возможность передачи Киеву двух истребителей МиГ-29.

Как передает Report со ссылкой на WP Wiadomości, об этом сообщил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.

Отмечается, что соответствующие договоренности обсуждаются в рамках расширения военно-технического сотрудничества между двумя странами.

По словам Томчика, 10 ноября Украина подтвердила готовность поделиться антидроновыми технологиями. Данный вопрос обсуждался во время его визита в Киев 9 ноября, в ходе которого стороны также рассмотрели возможность передачи украинской стороне двух польских истребителей МиГ-29.

Варшава заинтересована в получении украинского опыта и разработок в сфере беспилотных систем и средств борьбы с ними. Как отметил польский чиновник, переговоры находятся на завершающей стадии, а стороны продолжают согласовывать условия будущего соглашения.

При этом конкретные технологии, которые Украина может передать Польше, пока не раскрываются. Также остается неясным, будет ли передача истребителей непосредственно включена в рамки этой договоренности.