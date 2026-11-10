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    В Германии мужчина убил двух родственников, ранил еще двоих и покончил с собой

    Другие страны
    • 10 ноября, 2026
    • 20:54
    В Германии мужчина убил двух родственников, ранил еще двоих и покончил с собой

    В Германии 68-летний мужчина, предположительно, застрелил свою жену и тестя, ранил двух человек в Гамбурге, после чего покончил с собой.

    Как передает Report со ссылкой на DPA, правоохранительные органы подтвердили связь между стрельбой в Гамбурге и обнаружением тел двух человек в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

    Ранее в гамбургском районе Хафенсити неизвестный открыл огонь по 39-летней женщине и 40-летнему мужчине. Оба пострадавших были госпитализированы, состояние женщины оценивается как критическое.

    Подозреваемый скрылся с места происшествия. Позднее его обнаружили мертвым в номере отеля, расположенного в здании Эльбской филармонии. По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство.

    В ходе расследования полиция установила личность погибшего и провела обыск по месту его проживания в общине Энинген-унтер-Ахальм к югу от Штутгарта.

    В квартире были обнаружены тела его 65-летней супруги и 90-летнего тестя. По данным следствия, оба стали жертвами насильственного преступления.

    Активная фаза полицейской операции в Гамбурге завершена. К расследованию подключен отдел по расследованию убийств.

    Правоохранительные органы предполагают, что мотивом преступлений мог стать конфликт на семейной почве.

    Умышленное убийство Федеративная Республика Германия (ФРГ)
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