В Германии мужчина убил двух родственников, ранил еще двоих и покончил с собой

В Германии 68-летний мужчина, предположительно, застрелил свою жену и тестя, ранил двух человек в Гамбурге, после чего покончил с собой.

Как передает Report со ссылкой на DPA, правоохранительные органы подтвердили связь между стрельбой в Гамбурге и обнаружением тел двух человек в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

Ранее в гамбургском районе Хафенсити неизвестный открыл огонь по 39-летней женщине и 40-летнему мужчине. Оба пострадавших были госпитализированы, состояние женщины оценивается как критическое.

Подозреваемый скрылся с места происшествия. Позднее его обнаружили мертвым в номере отеля, расположенного в здании Эльбской филармонии. По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство.

В ходе расследования полиция установила личность погибшего и провела обыск по месту его проживания в общине Энинген-унтер-Ахальм к югу от Штутгарта.

В квартире были обнаружены тела его 65-летней супруги и 90-летнего тестя. По данным следствия, оба стали жертвами насильственного преступления.

Активная фаза полицейской операции в Гамбурге завершена. К расследованию подключен отдел по расследованию убийств.

Правоохранительные органы предполагают, что мотивом преступлений мог стать конфликт на семейной почве.