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    В России открылся кинофестиваль "Кинотавр-2015"

    Фестиваль продлится до 14 июня

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ В российском городе Сочи в "Зимнем театре" открылся кинофестиваль "Кинотавр-2015". 

    Как сообщает Report, фестиваль продлится до 14 июня.

    В этом году на фестивале будет участвовать 81 фильм. Жюри среди этих картин 22 фильма включило в повестку фестиваля. Почти все фильмы нынешнего кинофестиваля повествуют о любви. 

    Фестиваль открылся показом фильма известного режиссера Станислава Говорухина "Конец прекрасной эпохи". 

    За приз фестиваля "Кинотавр-2015" поборются 14 фильмов. 

    На церемонии закрытия кинофестиваля будет продемонстрирован фильм Олега Асадулина "Зеленая карета". 

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