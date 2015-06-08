В России открылся кинофестиваль "Кинотавр-2015"

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ В российском городе Сочи в "Зимнем театре" открылся кинофестиваль "Кинотавр-2015".

Как сообщает Report, фестиваль продлится до 14 июня.

В этом году на фестивале будет участвовать 81 фильм. Жюри среди этих картин 22 фильма включило в повестку фестиваля. Почти все фильмы нынешнего кинофестиваля повествуют о любви.

Фестиваль открылся показом фильма известного режиссера Станислава Говорухина "Конец прекрасной эпохи".

За приз фестиваля "Кинотавр-2015" поборются 14 фильмов.

На церемонии закрытия кинофестиваля будет продемонстрирован фильм Олега Асадулина "Зеленая карета".