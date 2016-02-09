Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В результате пожара погиб народный артист России Эмилиано Очагавия.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, в квартире 70-летнего актера начался пожар.

Членам семьи народного артиста и соседям удалось покинуть помещение, актер же оставался в квартире.

Хотя прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили актера и вынесли из горящей квартиры, Э.Очагавия скончался в больнице.

Церемония прощания с народным артистом состоится 10 февраля в здании Костромского государственного драматического театра им. Н.Островского, в стенах которого актер проработал 40 лет.