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    ​В результате пожара погиб народный артист России

    В квартире Эмилиано Очагавия произошел пожар

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В результате пожара погиб народный артист России Эмилиано Очагавия.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ,  в квартире 70-летнего актера начался пожар.

    Членам семьи народного артиста и соседям удалось покинуть помещение, актер же оставался в квартире.

    Хотя прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили актера и вынесли из горящей квартиры, Э.Очагавия скончался в больнице.

    Церемония прощания с народным артистом состоится 10 февраля в здании Костромского государственного драматического театра им. Н.Островского, в стенах которого актер проработал 40 лет. 

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