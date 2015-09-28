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    В рамках VII Международного музыкального фестиваля состоялся показ балета "1001 ночь"

    Фестиваль завершится сегодня

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В рамках проходящего по случаю 130-летия великого Узеира Гаджибейли VII Международного музыкального фестиваля на сцене Академического театра оперы и балета состоялся показ балета известного композитора Фикрета Амирова "1001 ночь".

    Как сообщает Report, балетмейстер постановки заслуженный деятель искусств, лауреат государственной премии Наиля Назирова.

    На этот раз дирижировал спектаклем Эйюб Гулиев.

    Отметим, что церемония закрытия фестиваля, прошедшего с  18 по 28 сентября при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры и туризма,  состоится сегодня в Азербайджанской государственной филармонии. 

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