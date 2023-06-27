В рамках конкурса "Бакинская осень" начались репетиции

В Азербайджане 35 лет спустя вновь проводится конкурс талантов Bakı Payızı ("Бакинская осень").

В Азербайджане 35 лет спустя вновь проводится конкурс талантов Bakı Payızı ("Бакинская осень").

Как сообщает Report, идет активная подготовка к полуфинальным выступлениям, подводящим итоги 1-го и 2-го туров.

Уже начались репетиции первого тура. Талантливые вокалисты выступают с великолепными музыкальными композициями. Участники с большим интересом и энтузиазмом включились в многочасовые репетиции.

Концерты пройдут в Оперной студии Бакинской музыкальной академии 28, 29, 30 июня и 1 июля.

Будут определены и объявлены победители 1-го и 2-го туров конкурса.

Отметим, что развитие музыкальной культуры и воспитание чувства стиля, ритма и ансамбля являются важными составляющими профессиональной подготовки к главному событию осени этого года - конкурсу "Бакинская осень-2023 - 35 лет спустя".