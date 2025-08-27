    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды Борьба с неоколониализмом

    В рамках Дней кино СНГ состоялся показ документального фильма "Султан Лачына, вернувшийся из ссылки"

    Искусство
    • 27 августа, 2025
    • 22:05
    В рамках Дней кино СНГ состоялся показ документального фильма Султан Лачына, вернувшийся из ссылки

    В рамках Дней кино СНГ, проходящих в городе Лачын, состоялся показ документального фильма "Султан Лачына, вернувшийся из ссылки".

    Как сообщает Report, документальный фильм производства Азербайджанского телевидения рассказывает о Великом возвращении не только на наши родные земли, но и исторического наследия азербайджанского народа.

    В фильме показаны трогательные сцены возвращения в освобожденный Лачын членов семьи народного героя Султан-бека Султанова, сосланных большевиками в Казахстан, их посещение разрушенного оккупантами дома своего предка, перенос земли оттуда на предполагаемую могилу Султан-бека в селе Кёчкёй турецкого города Карс, а также продемонстрированы редкие архивные документы.

    Отмечается, что Султан-бек Султанов, брат первого военного министра Азербайджанской Демократической Республики, генерал-губернатора Карабаха Хосров-бека Султанова, вошел в историю в начале XX века благодаря организации сопротивления большевистско-дашнакским отрядам в Карабахе и Восточном Зангезуре.

    Герои фильма отмечают, что после освобождения наших земель от оккупации под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, души наших исторических личностей обрели покой.

    Автор фильма - журналист Алмаз Махмуд.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Фото
    MDB Kino günləri çərçivəsində "Laçının sürgündən dönən Sultanı" sənədli filmi nümayiş etdirilib

    Последние новости

    03:13

    СМИ: Израиль высадил десант под Дамаском

    Другие страны
    02:51

    Госсекретарь США обсудил с главой МИД Израиля ситуацию в Газе, Ливане, Сирии и Иране

    Другие страны
    02:22

    ФБР рассматривает стрельбу в Миннеаполисе как акт внутреннего терроризма

    Другие страны
    01:55

    В Лиге чемпионов УЕФА завершился раунд плей-офф

    Футбол
    01:49

    Иран может отказаться от сотрудничества с МАГАТЭ в случае введения санкций

    В регионе
    01:16

    Вице-президент Турции: Путин и Зеленский могли бы встретиться в Стамбуле

    В регионе
    00:58

    Мирзоян: В парафированном соглашении между Арменией и Азербайджаном все положения взаимовыгодны

    В регионе
    00:33

    Гурбан Гурбанов: Этой победы больше всего заслуживали болельщики

    Футбол
    00:30

    В США предложили ужесточить визовый режим для иностранной прессы и студентов

    Другие страны
    Лента новостей