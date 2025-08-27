В рамках Дней кино СНГ состоялся показ документального фильма "Султан Лачына, вернувшийся из ссылки"

В рамках Дней кино СНГ, проходящих в городе Лачын, состоялся показ документального фильма "Султан Лачына, вернувшийся из ссылки".

Как сообщает Report, документальный фильм производства Азербайджанского телевидения рассказывает о Великом возвращении не только на наши родные земли, но и исторического наследия азербайджанского народа.

В фильме показаны трогательные сцены возвращения в освобожденный Лачын членов семьи народного героя Султан-бека Султанова, сосланных большевиками в Казахстан, их посещение разрушенного оккупантами дома своего предка, перенос земли оттуда на предполагаемую могилу Султан-бека в селе Кёчкёй турецкого города Карс, а также продемонстрированы редкие архивные документы.

Отмечается, что Султан-бек Султанов, брат первого военного министра Азербайджанской Демократической Республики, генерал-губернатора Карабаха Хосров-бека Султанова, вошел в историю в начале XX века благодаря организации сопротивления большевистско-дашнакским отрядам в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Герои фильма отмечают, что после освобождения наших земель от оккупации под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, души наших исторических личностей обрели покой.

Автор фильма - журналист Алмаз Махмуд.