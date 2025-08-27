    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi Neokolonializmlə mübarizə Hava proqnozu

    MDB Kino günləri çərçivəsində "Laçının sürgündən dönən Sultanı" sənədli filmi nümayiş etdirilib

    İncəsənət
    • 27 avqust, 2025
    • 21:54
    MDB Kino günləri çərçivəsində Laçının sürgündən dönən Sultanı sənədli filmi nümayiş etdirilib

    Laçın şəhərində keçirilən MDB Kino günləri çərçivəsində "Laçının sürgündən dönən Sultanı" sənədli filmi nümayiş etdirilib.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan televiziyasının istehsalı olan sənədli film Böyük qayıdışın doğma yurd yerlərimizlə yanaşı, xalqımızın tarixi irsini də özünə qaytarmasından bəhs edir. 

    Filmdə xalq qəhrəmanı Sultan bəy Sultanovun bolşeviklər tərəfindən Qazaxıstana sürgün edilmiş ailə üzvlərinin azad Laçına qayıdışı, babalarının işğalçılar tərəfindən dağıdılmış evini ziyarət etməsi, oradan götürdükləri torpağı Türkiyənin Kars şəhərinin Köçköy kəndində Sultan bəyə məxsus olduğu deyilən məzara aparması barədə təsirli səhnələr yer alıb, nadir arxiv sənədləri nümayiş etdirilib. 

    Qeyd edilir ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk hərb naziri, Qarabağın general-qubernatoru Xosrov bəy Sultanovun qardaşı olan Sultan bəy Sultanov XX əsrin əvvəlində Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda bolşevik-daşnak dəstələrinə qarşı müqavimətin təşkili ilə adını tarixə yazıb. 

    Filmin qəhrəmanları bildirirlər ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi altında torpaqlarımızın işğaldan azad olunduqdan sonra tarixi şəxsiyyətlərinizin ruhları da rahatlıq tapıb. 

    Filmin müəllifi jurnalist Almaz Mahmuddur.

    Foto
    В рамках Дней кино СНГ состоялся показ документального фильма "Султан Лачына, вернувшийся из ссылки"

