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В прошлом году в Азербайджане снято два короткометражных анимационных фильма

В прошлом году в Азербайджане снято два короткометражных анимационных фильма В прошлом году в Азербайджане снято всего два профессиональных анимационных короткометражных фильма.
Искусство
15 февраля 2024 г. 11:52
В прошлом году в Азербайджане снято два короткометражных анимационных фильма

В прошлом году в Азербайджане снято всего два профессиональных анимационных короткометражных фильма.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Ассоциации анимации Азербайджана за 2023 год, в сфере производства анимационных фильмов имеется ряд проблем.

"На международных фестивалях, к сожалению, демонстрировался только один профессиональный фильм, произведенный в прошлом году. До сих пор не было снято ни одной полнометражной анимационной картины. Все еще не принят закон об анимационном кино. Телеканалы не показывают достаточно анимационных фильмов (по данным Аудиовизуального совета), к тому же у них нет квоты на производство анимации. Анимационные студии не имеют никаких налоговых льгот", - говорится в отчете.

Также подчеркивается, что Азербайджанское киноагентство (АРКА) не оказывает достаточной поддержки анимационному кино: "В 2023 году не было произведено ни одного анимационного фильма при поддержке АРКА. В конкурсе в 2023 году победили только два короткометражных анимационных фильма, но они до сих пор не получили финансирования".

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Версия на азербайджанском языке Ötən il iki qısametrajlı animasiya filmi istehsal olunub

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