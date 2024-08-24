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Во Франции состоялись похороны Алена Делона

Во Франции состоялись похороны Алена Делона Похороны французского актера Алена Делона состоялись 24 августа в его поместье в коммуне Души под Орлеаном.
Искусство
24 августа 2024 г. 21:50
Во Франции состоялись похороны Алена Делона

Похороны французского актера Алена Делона состоялись 24 августа в его поместье в коммуне Души под Орлеаном.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в церемонии приняли участие трое детей и ближний круг друзей артиста.

Артист будет покоиться в часовне, которую он построил на территории замка. Еще при жизни он распорядился проводить его в узком кругу, не устраивая ни официальных, ни религиозных церемоний.

Вместе с тем перед началом похорон сыновья Делона Антони и Ален-Фабьен вышли из замка, чтобы поблагодарить многочисленных поклонников актера, принесших цветы к ограде поместья.

Напомним, что Ален Делон скончался 18 августа в возрасте 88 лет.

Актер родился в 1935 году в коммуне Со в пригороде Парижа. Наибольшую известность приобрёл после фильмов "На ярком солнце" (1960), "Рокко и его братья" (1960), "Леопард" (1963), "Черный тюльпан" (1964). Номинант на "Золотой глобус" в категории "Лучший дебютант". Обладатель премии "Сезар" за лучшую мужскую роль в картине "Наша история". Офицер ордена Почетного легиона.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAlen Delon malikanəsinin ərazisində dəfn olunub

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