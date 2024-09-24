Скоро в CineMastercard: "Джокер: Безумие на двоих" с Хоакином Фениксом и Леди Гагой

В кинотеатре премиум класса CineMastercard с 3 октября пройдёт показ сиквел триллера о суперзлодее из вселенной DC Comics "Джокер: Безумие на двоих".

В кинотеатре премиум класса CineMastercard с 3 октября пройдёт показ сиквел триллера о суперзлодее из вселенной DC Comics "Джокер: Безумие на двоих".

Как сообщает Report, главные роли Джокера и Харли Квин в картине сыграли американский актер, обладатель премии "Оскар" Хоакин Феникс и певица Леди Гага. Также в фильме снялись: Зази Битц, Брендан Глисон, Кэтрин Кинер, Джейкоб Лофленд и Гарри Лоути.

Режиссер картины – Тодд Филлипс.

В конкурсе Венецианского кинофестиваля состоялась мировая премьера фильма. Мюзикл получил 11-минутные овации от зрителей.

Коротко о фильме: Став Джокером и убив Мюррея Франклина в прямом эфире по телевидению, Артур Флек попадает в психиатрическую лечебницу Аркхем, где знакомится с доктором Харлин Квинзел. Вскоре они осознают, что безумно влюбляются друг в друга.

К выходу одного из самых ожидаемых фильмов года, «"Джокер: Безумие на двоих", команда кинотеатра CineMastercard совместно с креативной командой Light in Black подготовили уникальный видео ролик, где образ Джокера и Харли Квин создали динамичные и напряженные сцены, атмосферу напряжения и хаоса, которые присутствовали в сюжете фильма.

Зрители смогут увидеть фильм в сети кинотеатров CineMastercard на 3-х языках: русский, английский и турецкий. Также, "Джокер: Безумие на двоих" можно посмотреть в кинотеатре CineMastercard с новейшими технологиями 4DX и ScreenX.