Хаяо Миядзаки стал лауреатом "азиатской Нобелевской премии"

Аниматор Хаяо Миядзаки стал лауреатом премии Рамона Магсайсая, которая считается аналогом Нобелевской премии в странах Азии.

Аниматор Хаяо Миядзаки стал лауреатом премии Рамона Магсайсая, которая считается аналогом Нобелевской премии в странах Азии.

Как передает Report, об этом объявил фонд, являющийся учредителем награды.

"Отражая свое уважение к молодой аудитории, Миядзаки не упрощает свои сюжеты и истории. Он берется за сложные темы, используя искусство, чтобы сделать их понятными для детей, будь то защита окружающей среды, стремление к миру или отстаивание прав и роли женщин в обществе", - говорится в пояснении фонда.

Миядзаки является автором многочисленных анимационных картин, из которых учредители премии особо отметили "Мой сосед Тоторо" (1988 год), "Принцесса Мононоке" (1997 год), "Унесенные призраками" (2001 год), "Ходячий замок" (2004 год), "Рыбка Поньо на утесе" (2008 год) и его последнюю работу "Мальчик и птица" (2023 год).