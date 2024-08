Умерла актриса Джина Роулендс

Американская актриса Джина Роулендс умерла на 95-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщил портал TMZ.

По данным портала, актриса ушла из жизни 14 августа в своем доме в американском Индиан-Уэллсе (штат Калифорния). Официальная причина смерти не называется, однако ее сын сообщал, что она боролась с болезнью Альцгеймера последние пять лет.

Роулендс известна по ролям в фильмах "Дневник памяти" (The Notebook, 2004), "Ночь на земле" (Night on Earth, 1991) и "Персиполис" (Persipolis, 2007). За фильмы "Женщина не в себе" (A Woman Under the Influenc, 1974) и "Глория" (Gloria, 1980) она получила номинацию на премию "Оскар". За роль в фильме "Двойная жизнь Бетти Форд" (The Betty Ford Story, 1987) Роулендс наградили премией "Золотой глобус". В 2015 году она получила почетный "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе.