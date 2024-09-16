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Джереми Аллен Уайт получил Emmy как лучший комедийный актер

Джереми Аллен Уайт получил Emmy как лучший комедийный актер Джереми Аллен Уайт получил телевизионную премию Emmy в категории "Лучший комедийный актер" за роль в сериале "Медведь" (The Bear, с 2022 года).
Искусство
16 сентября 2024 г. 05:51
Джереми Аллен Уайт получил Emmy как лучший комедийный актер

Джереми Аллен Уайт получил телевизионную премию Emmy в категории "Лучший комедийный актер" за роль в сериале "Медведь" (The Bear, с 2022 года).

Как передает Report, трансляцию церемонии вел в воскресенье телеканал ABC.

За награду в этой номинации также боролись Мартин Шорт и Стив Мартин ("Убийства в одном здании", Only Murders in the Building, 2021 - н. в.), Ларри Дэвид ("Умерь свой энтузиазм", Curb Your Enthusiasm, 2000 - н. в.), Мэтт Берри ("Чем мы заняты в тени", What We Do in the Shadows, 2019 - н. в.) и Д’Фарао Ун-А-Тай ("Псы резервации", Reservation Dogs, 2021-2023).

В номинации "Лучший актер второго плана" получил награду Эбон Мосс-Бакрак, также за роль в сериале "Медведь".

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Версия на азербайджанском языке Ceremi Allen Uayt “ən yaxşı komediya aktyoru” üzrə “Emmy” mükafatını qazanıb

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