Деятели искусства посетили могилу народного артиста Муслима Магомаева в день его рождения

17 августа исполнилось 82 года со дня рождения всемирно известного певца, композитора, народного артиста СССР и Азербайджана Муслима Магомаева.

17 августа исполнилось 82 года со дня рождения всемирно известного певца, композитора, народного артиста СССР и Азербайджана Муслима Магомаева.

Как сообщили Report в Министерстве культуры, по этому случаю представители министерства и известные деятели культуры посетили могилу певца в I Аллее почетного захоронения и возложили к ней цветы.

Советник министра культуры Джахангир Селимханов, председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, директор Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова, заслуженный артист Рамиль Гасымов, супруга М.Магомаева, народная артистка СССР, известная оперная певица Тамара Синявская в своих выступлениях рассказали о ярком и богатом творчестве Муслима Магомаева.

Они подчеркнули, что он был музыкантом, очень привязанным к своей Родине – Азербайджану.

Было отмечено, что М.Магомаев обладал ярким талантом не только певца, но и скульптора, пианиста, художника, композитора.

Выступившие рассказали о большой популярности М.Магомаева в 60-70-е годы прошлого века, его выступлениях, проходивших с аншлагами в самых известных концертных залах мира, его гастролях, богатом творчестве, выпускаемых большими тиражами пластинках.

Напомним, что Муслим Мухаммед оглу Магомаев родился 17 августа 1942 года в городе Баку. Он внук известного азербайджанского композитора Муслима Магомаева. Певец представлял Азербайджан на различных международных песенных конкурсах и был удостоен 1-го места и премии "Золотой диск". Вместе с возглавляемым им симфоническим оркестром певец давал концерты как в городах бывшего Советского Союза, так и во Франции, Болгарии, Польше, Финляндии, Канаде, Иране и других странах.

В 1964 году М.Магомаев был удостоен почетного звания "Заслуженный артист" республики, в 1971 году – звания "Народный артист", в 1973 году – звания "Народный артист СССР". В 1997 году легендарный певец был награжден орденом "Шохрат" независимого Азербайджана, а в 2002 году – орденом "Истиглал".

Народный артист Муслим Магомаев скончался 25 октября 2008 года.